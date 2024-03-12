Süper Kupa maçının biletleriyle ilgili yeni gelişme! TFF resmen açıkladı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının biletleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan açıklama yapıldı.

Süper Kupa maçının biletleriyle ilgili yeni gelişme! TFF resmen açıkladı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Süper Kupa maçından elde edilecek bilet geliri ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

TFF'den yapılan açıklamada, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasından elde edilecek bilet gelirinin, TFF ve iki kulübün ortak kararıyla Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen vatandaşlar için bağışlanacağı belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Turkcell Süper Kupa # Galatasaray # fenerbahçe # TFF
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