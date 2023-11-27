Jorge Jesus, Suudi Arabistan'da Fırtına Gibi!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan ancak sezon sonunda ayrılıp Suudi Arabistan'a giden Jorge Jesus yeni takımıyla fırtına gibi esiyor.

Jorge Jesus, Suudi Arabistan'da Fırtına Gibi!
Jorge Jesus, Suudi Arabistan'da Fırtına Gibi!
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Sezon başında dünya piyasasını sallayan transferler yapan Jorge Jesus'un ekibi Al-Hilal tüm kulvarlarda oynadığı 20 karşılaşmada 17 galibiyet almayı başardı.

Diğer üç karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Jorge Jesus'un ekibi bu inanılmaz performansla birlikte Suudi Arabistan Pro Ligi'nde açık ara farkla lider durumda.

Jorge Jesus'un bir sonraki rakibi ligin bir diğer güçlü takımı Al-Nassr ile olacak.

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# Jorge Jesus
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