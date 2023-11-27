Jorge Jesus, Suudi Arabistan'da Fırtına Gibi!

Sezon başında dünya piyasasını sallayan transferler yapan Jorge Jesus'un ekibi Al-Hilal tüm kulvarlarda oynadığı 20 karşılaşmada 17 galibiyet almayı başardı.

Diğer üç karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Jorge Jesus'un ekibi bu inanılmaz performansla birlikte Suudi Arabistan Pro Ligi'nde açık ara farkla lider durumda.

Jorge Jesus'un bir sonraki rakibi ligin bir diğer güçlü takımı Al-Nassr ile olacak.