Jose Mourinho yarın ameliyat edilecek! İşte detaylar...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın safra kesesinden operasyon geçirecek.

Sude İnak Sude İnak
Jose Mourinho yarın ameliyat edilecek! İşte detaylar...
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho İngiltere'nin başkenti Londra'da safra kesesindeki taş sebebiyle ameliyat edilecek.

Sarı-lacivertli futbol takımının başında 27 Aralık Cuma günü antrenmana çıkacak deneyimli çalıştırıcı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Endişe duyanlar için ameliyatımla ilgili haberlerin abartıldığını doğrulayabilirim. Sadece hızlı ve küçük bir işlem. Tatilden sonraki ilk gün antrenmanda olacağım. 25 yıldır hiç idman kaçırmadım ve şimdi de kaçırmaya niyetim yok."

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