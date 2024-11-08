Jose Mourinho'ya 1 maç men cezası

Trendyol Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Jose Mourinho'ya 1 müsabakadan men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Portekizli teknik adama men cezasının yanı sıra 958 bin 500 lira da para cezası verildi.

Sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı 600 bin lira ceza alırken, Fenerbahçe kaleci antrenörü Sandro Zufic çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 maçtan men ve 74 bin 250 bin lira ile cezalandırıldı. Sarı-lacivertli takımın antrenörlerinden Salvatore Foti'ye 2 maç men ile 117 bin lira ceza verilmesi kararlaştırıldı.

Kurul sarı-lacivertli futbolcu Edin Dzeko'nun açıklamalarını ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilerek ceza vermedi.

PFDK ayrıca, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a da 465 bin lira ceza verilmesini hükmetti.