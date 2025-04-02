Kadıköy’de tarihi gece! Galatasaray, Fenerbahçe’yi eledi!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe’ye konuk olan Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Kadıköy’de oynanan tek maçlık eleme karşılaşmasına hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 10. dakikada Victor Osimhen’in attığı şık golle öne geçti. 27. dakikada VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyı yine Osimhen gole çevirerek farkı ikiye çıkardı.

Ev sahibi Fenerbahçe, ilk yarının son anlarında Sebastian Szymanski’nin golüyle skoru 2-1’e getirdi. İkinci yarıda her iki takım da net pozisyonlar bulsa da gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, Fenerbahçe’yi eleyerek Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi.

GALATASARAY, VAR KARARIYLA PENALTI KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip, maçın 24. dakikasında Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası penaltı kazandı.

Kaan Ayhan’ın ceza sahasında yaptığı kafa vuruşu, Filip Kostic’ten döndü. Devam eden pozisyonda top tekrar Kostic’e çarpınca hakem Cihan Aydın oyunu sürdürdü. Ancak VAR’daki Alman hakem Pascal Müller’in uyarısıyla pozisyonu izleyen Aydın, Kostic’in topa elle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

Victor Osimhen, penaltıyı gole çevirerek takımının ikinci golünü kaydetti.

SON DAKİKALARDA GERGİNLİK: 2 KIRMIZI KART!

Maçın son anlarında yaşanan gerginlik sonrası Galatasaray’dan iki oyuncu kırmızı kart gördü. 86. dakikada oyundan alınan Barış Alper Yılmaz, yedek kulübesine giderken Fenerbahçeli oyuncularla tartışma yaşadı. İki takım yedek kulübeleri arasındaki gerginlik kısa sürede büyüdü. Arbede sonrası hakem Cihan Aydın, Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay’a doğrudan kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı.

GÜNAY GÜVENÇ’TEN KRİTİK KURTARIŞ

Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, maçın ikinci yarısında yaptığı kritik kurtarışla takımına büyük katkı sağladı. 70. dakikada Fenerbahçe’nin uzun pasında Abdülkerim Bardakcı’nın sektirdiği topu Yusuf En-Nesyri önünde buldu. Kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Faslı forvet, aşırtma bir vuruş yapmak istedi ancak Günay, zamanında kalesini terk ederek topun ağlara gitmesini önledi.

GALATASARAY, KADIKÖY’DE YİNE YENİLMEDİ

Galatasaray, Kadıköy’de oynadığı son dört resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Fenerbahçe’ye karşı deplasmandaki son yenilgisini 2021-2022 sezonunda alan sarı-kırmızılılar, sonrasında Ülker Stadı’nda çıktığı üç lig ve bir kupa maçında yenilgi yaşamadı.

Bu süreçte Galatasaray, Kadıköy’deki üç Süper Lig maçından iki galibiyet ve bir beraberlik çıkarırken, Türkiye Kupası’ndaki tek maçını da kazanmayı başardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe’yi çalıştıran Jose Mourinho’ya karşı oynadığı üç maçta da mağlubiyet yaşamadı.

Bu sezon iki Süper Lig ve bir Türkiye Kupası maçında karşı karşıya gelen iki teknik adamdan Okan Buruk, Mourinho’ya karşı iki galibiyet ve bir beraberlik aldı.

MOURINHO’DAN OKAN BURUK’A ŞOK MÜDAHALE!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a fiziksel müdahalede bulundu.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası orta sahaya gelen Mourinho, Okan Buruk’un yanına yaklaşarak yüzüne elini uzattı ve burnunu sıktı. Olay karşısında şaşkına dönen Buruk, acıyla yere çömelirken, Fenerbahçeli futbolculardan İrfan Can Kahveci, Portekizli teknik adamı uzaklaştırmaya çalıştı.

OSIMHEN, GOL SAYISINI 28’E YÜKSELTTİ

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Fenerbahçe karşısında attığı iki golle birlikte bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 28’e çıkardı.

Süper Lig’de 23 maçta 20 gol atan yıldız oyuncu, UEFA Avrupa Ligi’nde de yedi maçta altı kez fileleri havalandırmıştı. Ziraat Türkiye Kupası’ndaki ikinci maçında ilk kez gol sevinci yaşayan Osimhen, bu sezonki etkileyici performansını sürdürdü.

YARI FİNALDE RAKİP KONYA

Galatasaray, Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanan çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe’yi eleyen sarı-kırmızılılar, bir önceki turda İskenderunspor’u saf dışı bırakan Konya ekibiyle yarı finalde kozlarını paylaşacak.

Yarı final maçlarının 22-24 Nisan tarihlerinde oynanması planlanıyor.

Teknik Direktör Okan Buruk ve öğrencileri, hem ligde hem de kupada yoluna devam ederek sezonu çifte kupayla tamamlamayı hedefliyor.