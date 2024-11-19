Karadağ - Türkiye maçı canlı izle! Türkiye Uluslar Ligi maçı TV 8 canlı izle

UEFA Uluslar Ligi'nde son hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Türkiye UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta altıncı ve son maçında deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geliyor.

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı. Bu maçlarda 8 gol atan ay-yıldızlılar, kalesinde ise 3 gol gördü. Türkiye, gruptaki son maçında Kayseri'de ağırladığı Galler ile 0-0 berabere kalmıştı. Türkiye, grupta 11 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Karadağ ise UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta oynadığı 5 maçtan da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda sadece 1 gol atmayı başaran Karadağ, kalesinde ise 8 gol gördü. Puanı bulunmayan Karadağ, grupta son sırada yer alıyor. Karadağ'ın, UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düşmesi kesinleşmişti.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki Karadağ-Türkiye karşılaşmasında İsviçre Futbol Federasyonundan hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Sven Wolfensberger olacak.

TÜRKİYE İLE KARADAĞ 6. KEZ KARŞILAŞACAK

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda karşılaşacağı Karadağ ile 6. kez rakip olacak.

İki ekip ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. Türkiye, Antalya'da yapılan maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı.

Türkiye ile Karadağ arasında 27 Mart 2018'de deplasmanda oynanan özel karşılaşma ise 2-2 sona ermişti. Ay-yıldızlı ekibin golleri Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu'dan gelmişti.

Ay-yıldızlı ekibin, rakibiyle 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül 2021'de İstanbul'da oynadığı maç 2-2 sona erdi. Ay-yıldızlı ekip Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2 farklı öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı.

Eleme grubunda aynı yıl Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanan mücadeleyi ay-yıldızlı ekip Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle galip tamamladı. Karadağ'ın tek golü ise Fatos Beciraj'dan geldi.

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ ile son maçını Samsun'da oynadı. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki karşılaşmayı ay-yıldızlı ekip 1-0 kazandı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede Türkiye'ye galibiyeti getiren golü 69. dakikada İrfan Can Kahveci attı.

TÜRKİYE'NİN HEDEFİ A LİGİ'NE YÜKSELMEK

Organizasyonda 4. Grup'taki son maçlar öncesinde A Milli Futbol Takımı 11 puanla lider durumda bulunuyor.

9 puanla ikinci sırada yer alan Galler'in de A Grubu'na yükselme şansı sürüyor.

Grupta İzlanda 7 puanla 3'üncü, puanı bulunmayan ve C Ligi'ne düşmesi kesinleşen Karadağ ise son sırada yer alıyor.

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ karşısında kazanırsa Galler-İzlanda karşılaşmasının sonucuna bakılmaksızın 14 puanla lider olarak adını A Grubu'na yazdıracak.

Milli takımın, Karadağ ile berabere kalması ya da mağlup olması halinde ise liderlik için Galler-İzlanda maçının sonucu önem kazanacak.

Galler ile iki maçta da berabere kalan ay-yıldızlı ekibin genel averajı, Galler'den 3 gol fazla durumda.

Milli takımın, Karadağ ile golsüz berabere kalması halinde Galler de İzlanda'yı 3-0 yenerse averaj, ikili averaj, atılan ve yenilen goller eşitlenecek.

Bu durumda ise iki takımın centilmenlik puanı (görülen kartlar) lideri belirleyecek.

A Milli Takım'ın Karadağ maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Zeki Çelik (Roma), Gökhan Sazdağı (Kayserispor)

Orta saha: Doğucan Haspolat (Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu, Cihan Çanak (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), Enes Ünal (Bournemouth), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE! KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI TV 8 CANLI İZLE

Futbolseverler, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ ile Türkiye arasında oynanacak mücadele ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı.

Futbolseverler karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki Karadağ-Türkiye maçı, saat 22.45'te başlayacak. Karadağ-Türkiye maçı TV 8 ve EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Acun Medya, A Milli Takım'ın 2028'e kadar olan tüm maçlarının yayın haklarını satın almıştı. Türkiye'nin maçları TV 8, TV8,5 ve EXXEN ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!