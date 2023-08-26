Karadeniz derbisinde kazanan Çaykur Rizespor! Trabzonspor: 2 - Çaykur Rizespor: 3

MAÇTAN DAKİKALAR

53. dakikada Fountas'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, topu kornere çeldi.

56. dakikada Eren Elmalı'nın sol çaprazdan kale sahasına göndermek istediği top Gustavo'nun eline çarptı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Bakasetas meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

63. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren İbrahim Olawoyin'in vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.

66. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın sol taraftan ceza sahası içine yerden gönderdiği topu iyi takip eden Benhur Keser, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3

77. dakikada Benhur Keser'in orta alandan alın ceza sahası yayına kadar getirdiği topu sağ çaprazdan koşu yapan Altin Zeqiri'nin önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

83. dakikada Bardhi'nin ortasında ceza sahası içinde Enis Destan kafayla topu ağlara yolladı. 2-3

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Mehmet Can Aydın dk. 46) , Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Kourmpelis (Göktan Gürpüz dk. 84), Bakasetas, Bardhi, Teklic (Fountas dk. 46), Visca (Abdulkadir Ömür dk. 70), Umut Bozok (Enis Destan dk. 70)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Denswill, Doğucan Haspolat, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Nenad Bjelica



Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim, Varesanovic (Pinchi dk. 60) Mithat, Olavoyin, Benhur, Zeqiri (Anıl Yaşar dk. 89), Gustavo (Diouf dk. 84)

Yedekler: Tarik Çetin, Zafer Görgen, Emre Aydın, Sinan Osmanoğlu, Mame Mor Faye, Eray Korkmaz, Alberk Koç

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Atilla Mosci (dk. 19), Benhur Keser (dk. 43 ve 66) (Çaykur Rizespor), Bakasetas (dk. 56 pen.), Enis Destan (dk. 83) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Larsen (Trabzonspor), Mithat, Olawoyin (Çaykur Rizespor)