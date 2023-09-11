Karagümrük'ten Papu Gomez bombası!

Yaz transfer sezonunun bitmesine birkaç gün kala transfer çalışmalarını sürdüren Karagümrük ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.Kadrosunda hücum hattına Serdar Dursun, Güven Yalçın gibi önemli isimler katan siyah-kırmızılılar Sevilla'da forma giyen Papu Gomez'i de kadrosuna katmak isityor.

Karagümrük'ten Papu Gomez bombası!
Karagümrük'ten Papu Gomez bombası!
Editör: Nihat Çarboğa
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Yaz transfer sezonunun bitmesine birkaç gün kala transfer çalışmalarını sürdüren Karagümrük ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.Karagümrük bu transferin mutlu sonla bitmesi için büyük bir çaba gösteriyor.

KARAGÜMRÜK'TEN PAPU GOMEZ BOMBASI!

Sevilla'dan ayrılan ve Avrupa'da kariyerine devam etme kararı alan 35 yaşındaki Arjantinli yıldız Papu Gomez, Karagümrük'le görüşüyor.

Özellikle Suudi Arabistan Ligi'nde transfer döneminin kapanmasının ardından herhangi bir takımla sözleşme imzalamayan oyuncular için Avrupa takımları yolu göründü.

Karagümrük'ten Papu Gomez bombası! - Resim : 1

Henüz kendisine takım bulamayan ve kalitesi ile ligimizde oldukça önemli işlere imza atacağı öngörülen Papu Gomez'e Karagümrük talip oldu.

Süleyman Hurma'nın bizzat görüşmeler yaptığı yıldız ismin sunulan teklife hafta içinde cevap vermesi bekleniyor.

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# Sevilla # Karagümrük
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