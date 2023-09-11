Karagümrük'ten Papu Gomez bombası!

Yaz transfer sezonunun bitmesine birkaç gün kala transfer çalışmalarını sürdüren Karagümrük ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.Karagümrük bu transferin mutlu sonla bitmesi için büyük bir çaba gösteriyor.

KARAGÜMRÜK'TEN PAPU GOMEZ BOMBASI!

Sevilla'dan ayrılan ve Avrupa'da kariyerine devam etme kararı alan 35 yaşındaki Arjantinli yıldız Papu Gomez, Karagümrük'le görüşüyor.

Özellikle Suudi Arabistan Ligi'nde transfer döneminin kapanmasının ardından herhangi bir takımla sözleşme imzalamayan oyuncular için Avrupa takımları yolu göründü.

Henüz kendisine takım bulamayan ve kalitesi ile ligimizde oldukça önemli işlere imza atacağı öngörülen Papu Gomez'e Karagümrük talip oldu.

Süleyman Hurma'nın bizzat görüşmeler yaptığı yıldız ismin sunulan teklife hafta içinde cevap vermesi bekleniyor.