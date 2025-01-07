Kartal Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı: Sivasspor'u 1-0 yendi

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmanın tek golünü 20. dakikada Rafa Silva kaydetti.

RAFA SİLVA SAHNEDE, BEŞİKTAŞ'TAN ERKEN GOL

Karşılaşmanın başlama düdüğünün ardından Sivasspor, 19. dakikada ciddi bir gol fırsatı yakaladı. Murat Paluli'nin sağ kanattan yaptığı ortada, ceza sahasında Pritchard'ın vuruşu kaleci Mert Günok tarafından kurtarıldı. Ancak 20. dakikada Beşiktaş, ilk golünü buldu. Joao Mario'nun sağ kanattan yaptığı ortada, Rafa Silva topa gelişine sert bir şekilde vurdu ve Sivasspor kalecisi Nikolic'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu. Beşiktaş 1-0 öne geçti.

Sivasspor, bu golden sonra oyuna ağırlığını koymaya çalıştı. 40. dakikada Pritchard'ın pasında Koita, sağ kanattan ceza alanına girdi ancak defanstan sekerek kaleci Mert Günok’a doğru açılan topu son anda uzaklaştırdı. 45. dakikada ise Emrah Başsan’ın sağ kanattan yaptığı ortada, Koita topu Murat Paluli’ye indirdi fakat Murat Paluli'nin sert vuruşu yandan auta çıktı. İlk yarı, Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

SİVASSPOR'UN GOL ARAYIŞLARI BAŞARILI OLAMADI

İkinci yarıya Sivasspor hızlı başladı. 55. dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından şutunda top, Beşiktaş savunmasına çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Nikolic, son anda topu kornere çelmeyi başardı. Sivasspor, 69. dakikada çok önemli bir gol fırsatını kaçırdı. Emre Gökay’ın sağ kanattan yaptığı ortada, top Koita’nın önünde kaldı. Koita’nın sert şutunda top, kale direğinden oyun alanına döndü. Ceza sahasında bulunan Uğur Çiftçi’nin sert şutunu ise Beşiktaş kalecisi Mert Günok zor da olsa kornere gönderdi.

Beşiktaş, savunmada büyük bir direnç gösterdi ve Sivasspor'un baskılarına karşılık verdi. 86. dakikada Immobile’nin sol kanattan yaptığı ortada, Rashica’nın vuruşu defansa çarparak kornere gitti. 87. dakikada ise Koita, savunmanın arkasına sarkarak kaleci Mert Günok'u geçmeyi başardı ve topu Uğur Çiftçi'ye aktardı. Uğur’un sol kanattan yaptığı vuruş kale direğinden döndü.

Sivasspor'un son dakika çabalarına rağmen Beşiktaş savunması ve kalecisi Mert Günok, gol yememek için büyük bir gayret gösterdi. 90+3. dakikada Charisis’in ceza sahası dışında yaptığı sert vuruş, Mert Günok tarafından son anda kornere çelindi.

Karşılaşmanın geri kalanında Beşiktaş, tek gollük üstünlüğünü koruyarak sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu galibiyetle Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'na galibiyetle başlarken, Sivasspor ise ilk hafta sonunda puansız kaldı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında evinde Kırklarelispor’u ağırlayacak. Sivasspor ise deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.