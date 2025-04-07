Kasımpaşa-Beşiktaş maçı canlı izle: Kasımpaşa Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak karşılaşma, 7 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş’ta bu kritik maç öncesinde 4 oyuncu kadroda yer almazken, 5 futbolcu da sarı kart sınırında bulunuyor. Teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki siyah-beyazlılar, Galatasaray galibiyetinin ardından çıkışını sürdürmek istiyor.

Ev sahibi Kasımpaşa ise Süper Lig’deki son iki maçını kazanarak formda bir görüntü çizdi. İstanbul ekibi, Beşiktaş karşısında da galip gelerek üst üste üçüncü zaferini almanın ve puan cetvelinde üst sıralara tırmanmanın peşinde.

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