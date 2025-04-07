Kasımpaşa-Beşiktaş maçı canlı izle: Kasımpaşa Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Kupası'nda Göztepe’ye elenerek hayal kırıklığı yaşayan siyah-beyazlılar, lige galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kasımpaşa-Beşiktaş maçı canlı izle: Kasımpaşa Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Yayınlanma: Güncellenme:

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak karşılaşma, 7 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş’ta bu kritik maç öncesinde 4 oyuncu kadroda yer almazken, 5 futbolcu da sarı kart sınırında bulunuyor. Teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki siyah-beyazlılar, Galatasaray galibiyetinin ardından çıkışını sürdürmek istiyor.

Ev sahibi Kasımpaşa ise Süper Lig’deki son iki maçını kazanarak formda bir görüntü çizdi. İstanbul ekibi, Beşiktaş karşısında da galip gelerek üst üste üçüncü zaferini almanın ve puan cetvelinde üst sıralara tırmanmanın peşinde.

CANLI İZLE:

https://beinsports.com.tr/

Yarın bu ilçelerde elektrik olmayacak: 8 Nisan 2025 elektrik kesintileriYarın bu ilçelerde elektrik olmayacak: 8 Nisan 2025 elektrik kesintileriYurt
kasımpaşa beşiktaş
Günün Manşetleri
Meteoroloji 57 il için alarm verdi
500 milyonluk dolandırıcılık çetesi yakalandı
İhracat yasağı üreticiyi sarstı
Siyaset ve ekonomi eşzamanlı çöküyor
Çiğli Belediyesi'nden çıkarılan kadın emekçiler
Milli Eğitim Bakanlığı’nda mülakat krizi
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
86 tutuklama, onlarca silah ele geçirildi
Yeni ölümcül bir tür tespit edildi
Bakan Şimşek’ten kritik açıklama
Çok Okunanlar
İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu
700 bin TL'ye 1 ayda ne kadar faiz getirisi veriliyor? 700 bin TL'ye 1 ayda ne kadar faiz getirisi veriliyor?
İslam Memiş altın alacaklara seslendl: "Büyük hata!" İslam Memiş altın alacaklara seslendl: "Büyük hata!"
Yarın bu ilçelerde elektrik olmayacak: 8 Nisan 2025 elektrik kesintileri Yarın bu ilçelerde elektrik olmayacak: 8 Nisan 2025 elektrik kesintileri
Meteoroloji 57 il için alarm verdi Meteoroloji 57 il için alarm verdi