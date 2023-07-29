Kayserispor'un teknik direktörü taraftarlarla buluştu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan ile takım kaptanları Kolovetsios ve Thiam taraftarlarla bir araya geldi.

Kayserispor'un Cumhuriyet Meydanı'ndaki mağazasını, teknik direktör Çağdaş Atan ile takım kaptanları Dimitrios Kolovetsios ve Mame Thiam ziyaret etti.

Teknik direktör Atan ile kaptanlar burada taraftarların formalarını imzalayıp, fotoğraf çektirdikten sonra, kulübün oldukça güzel bir organizasyon düzenlediğini anlatan Atan, şu sözleri söyledi:

- Bugün çok güzel bir kenetlenme görüyoruz. Kulübümüz bu tip organizasyonlara devam edecek. İki gün sonra 2-3 oyuncumuz daha bu organizasyona katılacak. Taraftarlarımızın kulübe destek olması adına ürünlerimizi satın almalarını istiyorum. Bu sene ürünlerimiz, formalarımız çok güzel. Oyuncularımızla beraber seçtiğimiz ürünler. Tüm taraftarlarımızı imkanları olduğu müddetçe ürünlerimizi almaya davet ediyorum.

Transfer tahtası ve mevcut futbolcularla ilgili durumun sorulması üzerine Atan, şunları kaydetti: