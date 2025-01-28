Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu! İşte takımın başına getirilen isim

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un yeni teknik direktörü açıklandı. Bosna Hersekli teknik direktör Sergej Jakirovic takımın başına getirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu! İşte takımın başına getirilen isim
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'da takımın başına getirilen yeni teknik direktör belli oldu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

Bellona Kayserispor, Bosna Hersekli teknik direktör Sergej Jakirovic anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sergej Jakirovic ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Son olarak Dinamo Zagreb'de görev yapan teknik direktör Sergej Jakirovic, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi maçlarında başarılı sonuçlar almış, ulusal liglerde ise maç başına 2 puan ortalaması yakalamıştır. Anlaşmanın hem Sergej Jakirovic'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'a 5-2 yenilmesinin ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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