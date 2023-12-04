Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışan Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü ile Moto2 kategorisine yükselen Deniz Öncü'nün sezon performanslarını ve hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

Kenan Sofuoğlu'nun Beklentisi Dünya Şampiyonluğu!

Bu yılki sezonu geride bıraktıklarını anlatan Sofuoğlu, Pata Yamaha Prometeon takımıyla 4 yıllık beraberliği sona eren Toprak'ın "Rokit BMW" takımıyla anlaştığını anımsattı.

BMW'nin Dünya Şampiyonası'nda henüz şampiyonluk kazanamadığını, onlara ilk dünya şampiyonluklarını kazandırmak istediklerini belirten Sofuoğlu, "İnanıyorum ki heyecanlı sezon olacak ve Toprak, BMW'ye hızlı adapte olup 2024 şampiyonluğu için mücadele verecek. İki yıllık anlaşma yaptık. İlk sezonda pilotlar bazen zorluk çekebiliyor. İlk sezonda olmasa da ikinci sezonda BMW'yi inşallah dünya şampiyonu yapacağız." diye konuştu.

Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Bahattin'in de ilk kez bu sezon yarışmasına rağmen birkaç podyum ve bir birincilik aldığına işaret ederek, bunun kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

"Bir pilot ilk sezonunda zafer alabiliyorsa, gelecek vadeden bir pilottur." diyen Sofuoğlu, Bahattin'in bu potansiyelini herkese gösterdiğini kaydetti.