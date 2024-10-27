Kerem Aktürkoğlu'ndan tarihi performans: İlk yarıda hat-trick!

Galatasaray'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla göz doldurmaya devam ediyor. Rio Ave'nin gösterdiği performansla takımını sırtlayan milli yıldız, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Maçın ilk 11'inde başlayan Kerem, 12. dakikada sahneye çıktı. Sağ kanattan gelen ortada, kaleciden dönen topu iyi takip eden Aktürkoğlu, rakibinin düzgünlüğü ile bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

dakikada bir kez daha sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu, Angel Di Maria'nın merkeze dönük yaptığı kafa vuruşuyla kaleciyi avladı ve farkı ikiye çıkardı.

İlk yarının sonuna kadar 45+2. dakikada Di Maria'nın içeriye çevirdiği tepeye, savunmadan sekerek Kerem'in önünde kaldı. Yerden yaptığı sert vuruşla top ağlara gönderen Kerem, böylece ilk yarı tamamlamadan hat-trick yaptı ve maça damga vurdu.