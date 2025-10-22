Knutsen'den Galatasaray taraftarına övgü: “Tıkaçlar işe yaramadı, inanılmaz atmosferdi”

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Bodo/Glimt, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu.

Maçın ardından konuşan Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, sarı-kırmızılıların performansını ve stat atmosferini değerlendirdi.

Knutsen, taktik olarak iyi hazırlandıklarını ancak bireysel hataların sonucu belirlediğini ifade ederek,

“Bazı bireysel hatalar yaptık. Böyle bir seviyede hata yapınca sonuç bu oluyor. 3 golü de biz verdik, hatta daha fazla da olabilirdi.” dedi.

Stat atmosferiyle ilgili soruya ise dikkat çeken yanıt verdi:

“İnanılmaz bir atmosfer vardı, taraftarlar harikaydı. Tıkaçlar işe yaramadı, bir süre sonra attım. Hatta biraz baş ağrısı çekiyorum.”

Norveçli teknik adam, Galatasaray’ın pres gücüne de değinerek,

“Şampiyonlar Ligi seviyesi çok yüksek. Galatasaray iyi pres yaptı, iyi fırsatlar yakaladı. Bu maçtan öğrenecek çok şeyimiz var.” ifadelerini kullandı.