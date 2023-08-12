Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası görsel şölene sahne oldu

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nda mücadele eden sporcular, 750 metre uzunluğundaki zorlu parkurda gösterileri ile nefesleri kesti. İzleyenlere görsel şölen sunan sporcular birbirinden zorlu yapay engelleri geçmek için mücadele etti.

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası görsel şölene sahne oldu

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın ikinci ayağı Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde gerçekleştiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde düzenlenen şampiyonanın ilk günü Maşukiye’de verilen start ile başladı. Startın ardından Kartepe Enduro ve Motocross Parkuru’na geçen sporcular, sıralama turları ve ilk etap mücadelelerinde ter döktü. Şampiyonanın Kartepe yarışında sporcular, 750 metre uzunluğundaki parkurda birbirinden zorlu yapay engelleri geçmek için mücadele etti.

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası görsel şölene sahne oldu - Resim : 1

Yarın sona erecek şampiyonada, Süper enduroGP, enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro genç, enduro veteran ve enduro kadınlar kategorilerinde yarışlar yapılacak. Final ve ödül töreniyle şampiyona tamamlanacak.

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası görsel şölene sahne oldu - Resim : 2

80 SPORCU MÜCADELE EDECEK

Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kartepe Enduro ve Motocross Parkuru'nda gerçekleştirilecek yarışlarda 80 sporcunun mücadele edeceğini açıkladı.

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası görsel şölene sahne oldu - Resim : 3

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