Kopenhag-Galatasaray rövanş maçı ne zaman? İşte maç tarihi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Danimarka temsilcisi, 35. dakikada Elyounoussi ve 58. dakikada Gonçalves'in golleriyle 2-0 öne geçti. Galatasaray ise 86. dakikada Boey ve 88. dakikada Tete'nin golleriyle beraberliği sağladı. Şimdi tüm gözler bu müsabakanın Danimarka'da yapılacak rövanşına çevrildi. İşte, Kopenhag-Galatasaray rövanş maçı tarihi...

GALATASARAY'IN RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray ile Kopenhag arasındaki rövanş maçı 12 Aralık'ta oynayacak.