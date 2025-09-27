Kortta büyük zafer! Zeynep Sönmez dünya devini dize getirdi

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Zeynep Sönmez, Çin’de düzenlenen WTA 1000 China Open turnuvasında tarihe geçti. İkinci turda güçlü rakibi Clara Tauson karşısında etkili bir performans sergileyen Sönmez, 6-4, 2-6 ve 6-3’lük setlerle maçı kazandı.

Bu zaferle birlikte Zeynep Sönmez, kariyerinde ilk kez dünya sıralamasında ilk 20 içinde yer alan bir rakibini mağlup etme başarısı gösterdi.