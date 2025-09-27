Kortta büyük zafer! Zeynep Sönmez dünya devini dize getirdi
Türk tenisinin yükselen yıldızı Zeynep Sönmez, kariyerine bir tarihi zafer daha ekledi. WTA 1000 China Open ikinci turunda korta çıkan milli raket, dünya 12 numarası Clara Tauson’ı 6-4, 2-6 ve 6-3’lük setlerle mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.
Yayınlanma:
Son dönemde adından sıkça söz ettiren Zeynep Sönmez, Çin’de düzenlenen WTA 1000 China Open turnuvasında tarihe geçti. İkinci turda güçlü rakibi Clara Tauson karşısında etkili bir performans sergileyen Sönmez, 6-4, 2-6 ve 6-3’lük setlerle maçı kazandı.
Bu zaferle birlikte Zeynep Sönmez, kariyerinde ilk kez dünya sıralamasında ilk 20 içinde yer alan bir rakibini mağlup etme başarısı gösterdi.