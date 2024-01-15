Kupada yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Karşılaşmalar öncesi açıklama yapan TFF, müsabakalarda görev yapacak hakemlerin isimlerini duyurdu.

Kupada yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı yaşanıyor. 32 takımın kıyasıya rekabet edeceği 5. tur müsabakaları 16 Ocak Salı günü başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), yarın oynanacak maçlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, karşılaşmalarda görev alacak hakemler duyuruldu.

İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre yarınki mücadeleleri yönetecek isimler:

13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor: Oğuzhan Aksu
15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik
17.00 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor: Ali Yılmaz
19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
21.00 Beşiktaş-Eyüpspor: Murat Erdoğan

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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