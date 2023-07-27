Kylian Mbappe dünya basınına göre Suudi Arabistan'a mı gidiyor?

Kylian Mbappe'nin La Liga kulüplerinden Real Madrid'e mi gideceği tartışılırken, Paris ekibi ani bir karar ile Kylian Mbappe'yi satış listesine koymuştu.

Fransız kulübü, Kylian Mbappe'yi satış listesine koyduktan sonra, çok fazla vakit geçmeden, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Hilal'den 332 milyon dolarlık dev bir teklif gelmişti.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Hilal, oyuncuyu kulüp değiştirmeye ikna etme umuduyla Fransız kulübünden, Kylian Mbappe ile konuşmak için izin istemişti.

KYLİAN MHAPPE AL HİLAL'E TEKLİFİ

Kylian Mbappe, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Hilal'e gitmeyi reddetti

Al Hilal kulübünün temsilcileri bu hafta Fransız futbolcuyu ikna etmeye çalışmak için Paris'e gelmişti, ancak bu işe yaramadı.

Fransız oyuncu, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Hilal'e kulübüne, Suudi Arabistan'da oynamaya niyeti olmadığını açıkladı.

Mbappe, Fransız kulübünün Mayıs ayında onu Paris'te tutmak için yaptıkları büyük yatırımlara rağmen, PSG ile olan sözleşmesini bitirme fikrinde kararlı.

Mbappe kararı, Paris'teki birçok kişinin fikrine göre, Mbappe 2024 yazında Real Madrid'e katılacak, böylece sözleşmesinin kalan yılında alacaklarını, Los Blancos'tan alacağını ve imza bonusunu tahsil etmek için fırsat olduğunu söylüyor.

Real Madrid bekliyor; birkaç Premier Lig kulübü PSG'yi çoktan aramış olduğu dedikoduları yayılmış olsa da, oyuncu gözünü İspanyol tarafına dikmiş gibi görünüyor.