Galatasaray Fred için ısrarını sürdürüyor

Galatasaray'ın Manchester United'dan Fred'e ilgisi sürüyor.

İngiltere'ye uçan Erden Timur, bu transferi bir an önce bitirip orta sahayı güçlendirmek istiyor.İngiliz deviyle bonservis pazarlığı yapıyor.

Leandro Paredes transferinde istediği sonuca varamayan Galatasaray, rotasını Brezilyalı Fred'e çevirdi.

GALATASARAY FRED İÇİN SICAK TEMASTA

Yönetim, sözleşmesi gelecek sezon bitecek Fred için İngiliz ekibiyle görüşmelerini sıklaştırdı. Ancak Manchester United'ın bonservis beklentisi 15 milyon Euro'nun üzerinde yer alıyor.

Haberde Erden Timur'un planlı İtalya seferini iptal ettiği ve rotasını çevirdiği ada ülkesinde 30 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralık teklifini de sunacağı belirtildi.

2018'den beri Manchester United'da top koşturan Brezilyalı oyuncu geride kalan sezonda Kırmızı Şeytanlar adına 56 resmi maça çıkarken 6 gol attı, 6 asist yaptı.

BUNUNLA SINIRLI DEĞİL

Diğer yandan Galatasaray, Milot Rashica'dan da vazgeçmiş değil. Sarı kırmızılılar, Norwich City kulübüyle temaslarını sürdürüyor. Kanat rotasyonu oluşturmak isteyen Galatasaray, en kısa zamanda Kosovalı futbolcunun bonservisini almayı amaçlıyor. İki kulüp yöneticileri arasında yapılan pazarlıklarla orta yolun bulunması bekleniyor.