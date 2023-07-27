Fenerbahçe'nin transferdeki rüyası : Sadio Mane

Alman ve Fransız medyasında çıkan haberlere göre hem menajerlik şirketi hem de Bayern Münih, Mane'nin Al-Nassr'dan gelen senelik 40 milyon Dolarlık teklifi kabul etmesi için Senegalli futbolcuya baskı yapıyor. Ancak daha önce Al-Hilal ve Al Ittifak'ın tekliflerini geri çeviren Sadio Mane'nin Suudi Arabistan'a transfer olmak istemediği belirtildi.

Senegalli yıldızın, Şampiyonlar Ligi'ni bir kez daha kazanmayı denemek için Bayern Münih'te en az bir sezon daha kalmayı planladığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü oyuncuyla ilgili henüz bir girişimi olmadığı ancak durumu yakından takip ettiği kaydedildi. Sarı-Lacivertliler, ağustos ayının sonuna kadar bekleyerek, transfer için bir fırsat çıkması halinde tüm imkanlarını Mane için seferber edebilir.

SADIO MANE KİMDİR?

Metz ile profesyonel olan Sadio Mane, adını 2012'de transfer olduğu RB Salzburg ile duyuran Mane 2014 yazında 23 milyon euro bonservisle Southampton'a transfer oldu. Senegalli yıldız, 2016 yazında 41.2 milyon euro karşılığı Liverpool'a transfer oldu. Liverpool ile tarihi başarılar elde eden Mane, geçen yaz 32 milyon euro karşılığı Bayern Münih'e transfer oldu.

Sadio Mane, profesyonel kariyerined oynadığı 492 maçta 204 gol atıp 101 asist yaptı.