Lakers'tan galibiyet serisi: Üst üste 6. zafer!

NBA'de Batı Konferansı’nın güçlü ekiplerinden Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers’ı konuk ettiği mücadelede 108-102’lik skorla galip gelerek üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Mücadelenin yıldız ismi 29 sayı ve 9 asistle oynayan Luka Doncic olurken, LeBron James 17 sayıyla katkı sağladı. Lakers'ta Dalton Knecht de 19 sayıyla öne çıkan isimlerden biri oldu.

Clippers cephesinde ise Kawhi Leonard 33 sayı ve 10 ribauntluk performansıyla "double-double" yapmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi. Ivica Zubac da 12 sayı ve 10 ribaunt kaydetti.

CAVALIERS, 50 GALİBİYETE ULAŞAN İLK TAKIM OLDU

Doğu Konferansı’nda Cleveland Cavaliers, Portland Trail Blazers’ı uzatmalarda 133-129 yenerek sezonun 50. galibiyetine ulaşan ilk ekip oldu. De'Andre Hunter 32 sayı ile galibiyetin mimarı olurken, Ty Jerome 25 sayı kaydetti.

Blazers’ta Deni Avdija 30 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle triple-double yapmasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'DE GECENİN SONUÇLARI:

Boston Celtics - Denver Nuggets: 110-103

Cleveland Cavaliers - Portland Trail Blazers: 133-129 (uzatmada)

Indiana Pacers - Chicago Bulls: 127-112

Orlando Magic - Toronto Raptors: 102-104

Miami Heat - New York Knicks: 112-116 (uzatmada)

San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder: 132-146

Utah Jazz - New Orleans Pelicans: 121-128

Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers: 108-102

Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves: 98-116