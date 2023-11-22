Lebron James Rekor Kırdı! Lakers Farklı Kazandı

NBA tarihine adını defalarca yazdıran Lebron James yeni bir rekoru daha kırarak lig tarihinde 39 bin sayıya ulaşan ilk oyuncu oldu.

Lebron James Rekor Kırdı! Lakers Farklı Kazandı
Lebron James Rekor Kırdı! Lakers Farklı Kazandı

NBA'de normal sezona 5 maçla devam edildi. Rekorların damga vurduğu gecede Los Angeles Lakers, sahasında Utah Jazz'ı 131-99 mağlup etti. Lakers, all-star yıldızı LeBron James'in 39 bin sayı barajını geçen ilk oyuncu olma unvanını elde ettiği maçta Jazz'ı 32 sayı farkla yendi.

Lebron James Rekor Kırdı!

Karşılaşmayı 17 sayı, 7 ribaunt, 9 asistle tamamlayan 38 yaşındaki James, 2291 üç sayılık atışa ulaşarak bu alanda Vince Carter'ı geçti ve tüm zamanların en çok üçlük atan 7. oyuncusu oldu.

Lakers'ta Anthony Davis 26 sayı, 16 ribaunt, D'Angelo Russell 20 sayı, 8 asistle maçı tamamladı.

Ömer Faruk'tan 18 Sayı

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in 18 sayı, 6 ribaunt, 1 asistlik performans sergilediği Jazz'da, John Collins 15 sayı, 4 ribaunt, Collin Sexton 14 sayı, 3 ribaunt, 4 asistlik katkı sağladı.

Gecenin öne çıkan diğer mücadelesinde Indiana Pacers, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 157-152 mağlup etti. İki takımın toplam 309 sayıya ulaştığı mücadele, normal sezonda son 32 yılın en çok sayı üretilen maçı olarak tarihe geçti.

EURO 2024 Grup Kura Torbaları! İşte Grup Kuralarının Çekileceği TarihEURO 2024 Grup Kura Torbaları! İşte Grup Kuralarının Çekileceği TarihSpor
# nba # basketbol # lebron james
Çok Okunanlar
Bir Avuçla Gençleştiren Besin
Bir Avuçla Gençleştiren Besin
Tarım Kredi Kooperatiflerinde 18-30 Kasım İndirimleri Başladı!
Tarım Kredi Kooperatiflerinde 18-30 Kasım İndirimleri Başladı!
Dünya'nın En İyi 10 Stadyumu!
Dünya'nın En İyi 10 Stadyumu!
Yağmurlarla Başlayan Rutubete Dikkat!
Yağmurlarla Başlayan Rutubete Dikkat!
BEDAŞ İstanbul'u Uyardı: Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek?
BEDAŞ İstanbul'u Uyardı: Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek?
Öne Çıkanlar Özgür Özel, Seyit Rıza'yla poz veren eli öptü! - Yalancının Mumu - Çağdaş Cengiz - Beyhan Korkman Özgür Özel, Seyit Rıza'yla poz veren eli öptü! - Yalancının Mumu - Çağdaş Cengiz - Beyhan Korkman Yağmurlarla Başlayan Rutubete Dikkat! Yağmurlarla Başlayan Rutubete Dikkat!