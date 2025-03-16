Leicester City - Manchester United maçı ne zaman? Leicester City - Manchester United maçı canlı izle
İngiltere Premier Lig’inde heyecan devam ediyor. 29. hafta mücadelesinde Leicester City, Manchester United’ı konuk edecek.
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İngiltere Premier Lig’inde heyecan devam ediyor. 29. hafta mücadelesinde Leicester City, Manchester United’ı konuk edecek.
Futbolseverlerin merakla beklediği bu önemli karşılaşma, 16 Mart Pazar günü saat 22.00’de başlayacak. Maç, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.