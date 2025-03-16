Leicester City - Manchester United maçı ne zaman? Leicester City - Manchester United maçı canlı izle

İngiltere Premier Lig’inde heyecan devam ediyor. 29. hafta mücadelesinde Leicester City, Manchester United’ı konuk edecek.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Leicester City - Manchester United maçı ne zaman? Leicester City - Manchester United maçı canlı izle
Yayınlanma: Güncellenme:

İngiltere Premier Lig’inde heyecan devam ediyor. 29. hafta mücadelesinde Leicester City, Manchester United’ı konuk edecek.

Futbolseverlerin merakla beklediği bu önemli karşılaşma, 16 Mart Pazar günü saat 22.00’de başlayacak. Maç, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CANLI İZLE:

https://beinsports.com.tr/lig/ingiltere-premier-ligi

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına kritik uyarılar: "Tarihe karışabilir"İslam Memiş'ten altın yatırımcısına kritik uyarılar: "Tarihe karışabilir"Altın Fiyatları
Manchester United maç izle
Günün Manşetleri
Ersin Tatar’dan Cenevre öncesi Ulusal Kanal'a özel açıklamalar
Bahçeli'den DEM Parti'nin ziyareti öncesi açıklama
Vatan Partisi'nden ABD'nin Yemen saldırısına tepki
Sosyal medyada fal ve astrolojiye vergi incelemesi!
Meteoroloji’den fırtına uyarısı
Çiftçiler mağdur mazot ve gübre destekleri neden ödenmiyor?
Trump’tan Yemen'e “Büyük saldırı” emri:
Türkiye genelinde dev narkotik operasyonu
Eski emniyet müdürü yakalandı
Fener Rum Patrikhanesi ABD’den fon alıyor mu?
Çok Okunanlar
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına kritik uyarılar: "Tarihe karışabilir" İslam Memiş'ten altın yatırımcısına kritik uyarılar: "Tarihe karışabilir"
22 şehirde kar yağışı başlıyor, sıcaklık 30 derece düşecek! 22 şehirde kar yağışı başlıyor, sıcaklık 30 derece düşecek!
Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 17 Mart elektrik kesintileri Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 17 Mart elektrik kesintileri
Faiz indirimleriyle birlikte kredi faizleri düşüyor! Kredi çekmek için o tarihi bekleyin Faiz indirimleriyle birlikte kredi faizleri düşüyor! Kredi çekmek için o tarihi bekleyin
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!