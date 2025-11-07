Liderlik koltuğu sallanıyor: Bodrum FK – İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında zirve hattında yer alan Bodrum FK, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren İstanbulspor’u konuk ediyor. Ligde hedefleri farklı olan iki takım, Bodrum İlçe Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak.
Bodrum FK – İstanbulspor maçı 7 Kasım 2025 Cuma günü saat 17.00’de başlayacak. Mücadele, TRT Spor, beIN SPORTS 2 ve tabii platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak.
BODRUM FK’DA TEK HEDEF GALİBİYET
Ligde 12 maçta 24 puan toplayan Bodrum FK, liderlik mücadelesinde hata yapmak istemiyor. Yeşil-beyazlılar son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Teknik direktör Sefer Yılmaz yönetimindeki Bodrum FK’nın ilk 11’i şöyle:
Diogo Sousa, Mert Yılmaz, A. Ajeti, Ali, Cenk, Yusuf, M. Mohammed, P. Brazão, Fredy, T. Seferi, Ali.
İSTANBULSPOR KÜME HATTINDAN UZAKLAŞMA PEŞİNDE
Ligde 14 puanla 15. sırada bulunan İstanbulspor, deplasmanda sürpriz peşinde. Teknik direktör
Mustafa Alper Avcı idaresindeki İstanbul ekibinin ilk 11’i ise şöyle: İsa Doğan, Özcan Şahan, İzzet Ali, Emrecan, Duhan, M. Vorobjovas, Emir, Dijlan, F. Loshaj, Yusuf, M. Krstovski.