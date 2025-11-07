Liderlik koltuğu sallanıyor: Bodrum FK – İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında zirve hattında yer alan Bodrum FK, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren İstanbulspor’u konuk ediyor. Ligde hedefleri farklı olan iki takım, Bodrum İlçe Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Liderlik koltuğu sallanıyor: Bodrum FK – İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma:

Bodrum FKİstanbulspor maçı 7 Kasım 2025 Cuma günü saat 17.00’de başlayacak. Mücadele, TRT Spor, beIN SPORTS 2 ve tabii platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak.

BODRUM FK’DA TEK HEDEF GALİBİYET

Ligde 12 maçta 24 puan toplayan Bodrum FK, liderlik mücadelesinde hata yapmak istemiyor. Yeşil-beyazlılar son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Teknik direktör Sefer Yılmaz yönetimindeki Bodrum FK’nın ilk 11’i şöyle:
Diogo Sousa, Mert Yılmaz, A. Ajeti, Ali, Cenk, Yusuf, M. Mohammed, P. Brazão, Fredy, T. Seferi, Ali.

İSTANBULSPOR KÜME HATTINDAN UZAKLAŞMA PEŞİNDE

Ligde 14 puanla 15. sırada bulunan İstanbulspor, deplasmanda sürpriz peşinde. Teknik direktör

Mustafa Alper Avcı idaresindeki İstanbul ekibinin ilk 11’i ise şöyle: İsa Doğan, Özcan Şahan, İzzet Ali, Emrecan, Duhan, M. Vorobjovas, Emir, Dijlan, F. Loshaj, Yusuf, M. Krstovski.

Yargıtay’dan emsal karar: “Aşırı makyaj yapıp Tiktok’ta yayın açmak” boşanma sebebi sayıldıYargıtay’dan emsal karar: “Aşırı makyaj yapıp Tiktok’ta yayın açmak” boşanma sebebi sayıldıYurt
İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt
Bodrum FK istanbulspor
Günün Manşetleri
AVM, stadyum ve millet bahçelerine sığınak zorunluluğu geldi!
“81 ilde şölen havasında fidan dikelim”
Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı
Ozan Elektronik Para’ya ikinci büyük operasyon
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Mehmet Şimşek’ten milyonları ilgilendiren açıklama
FETÖ'ye büyük darbe: 45 ilde eş zamanlı operasyon!
17 hakem ve bir Süper Lig kulübü başkanına gözaltı kararı
Ahmed Şara’ya yönelik yaptırımları kaldırdı
“Terörsüz Türkiye ile kalıcı barış ve kalkınma dönemine giriyoruz”
Çok Okunanlar
Paranızı 32 günlüğüne vadeye koyarsanız ne olur? Paranızı 32 günlüğüne vadeye koyarsanız ne olur?
Altın yeniden yükselişte! Altın yeniden yükselişte!
Herkes bu markaları alıyordu… şimdi satışları dibe vurdu! Herkes bu markaları alıyordu… şimdi satışları dibe vurdu!
Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı
Araç sahiplerine kötü haber! Araç sahiplerine kötü haber!