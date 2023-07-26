Lionel Messi resitali! İnter Miami farklı kazandı

Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, Atlanta United'ı 4-0 mağlup etti.

Inter Miami, Kuzey / Orta Amerika Ligler Kupası'nın 2'nci haftasında Atlanta United ile karşı karşıya geldi. Zorlu müsabaka Inter Miami'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Lionel Messi maçı 2 gol ve 1 asistle tamamladı.

LİONEL MESSİ RESİTALİ! İNTER MİAMİ FARKLI KAZANDI

Lionel Messi, Atlanta United karşısında 2 gol 1 asistlik performans göstererek yeni takımına çok çabuk adapte oldu. Geçtiğimiz hafta da çıktığı ilk maçta fileleri sarsma başarısı gösteren yıldız oyuncunun gösterdiği performans taraftarları mutlu etti.

Lionel Messi fırtınası Amerika'da esmeye devam ediyor. David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'ye imza atarak büyük bir sürpriz yapan Messi'nin Amerika macerası beklenenden hızlı başladı.

Inter Miami'nin golleri 8 ve 22'nci dakikalarda Lionel Messi, 44 ile 53'üncü dakikalarda Robert Taylor'dan geldi. Inter Miami'de Christopher McVey, 84'üncü dakika kırmızı kartla cezalandırıldı. Atlanta United'da ise Thiago Almada penaltı kaçırdı.

Inter Miami'nin yeni transferlerinden Sergio Busquets maçta 72 dakika, Lionel Messi ise 78 dakika süre aldı.