Lionel Messi resitali! İnter Miami farklı kazandı

Inter Miami, Kuzey / Orta Amerika Ligler Kupası'nın ilk haftanın ardından 2'nci haftada Atlanta United ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele Inter Miami'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.İşte detaylar...

Lionel Messi resitali! İnter Miami farklı kazandı
Lionel Messi resitali! İnter Miami farklı kazandı
Nihat Nihat
Son Güncelleme:

Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, Atlanta United'ı 4-0 mağlup etti.

Inter Miami, Kuzey / Orta Amerika Ligler Kupası'nın 2'nci haftasında Atlanta United ile karşı karşıya geldi. Zorlu müsabaka Inter Miami'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Lionel Messi maçı 2 gol ve 1 asistle tamamladı.

Lionel Messi resitali! İnter Miami farklı kazandı - Resim : 1

                                          LİONEL MESSİ RESİTALİ! İNTER MİAMİ FARKLI KAZANDI

Lionel Messi, Atlanta United karşısında 2 gol 1 asistlik performans göstererek yeni takımına çok çabuk adapte oldu. Geçtiğimiz hafta da çıktığı ilk maçta fileleri sarsma başarısı gösteren yıldız oyuncunun gösterdiği performans taraftarları mutlu etti.

Lionel Messi fırtınası Amerika'da esmeye devam ediyor. David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'ye imza atarak büyük bir sürpriz yapan Messi'nin Amerika macerası beklenenden hızlı başladı.

Inter Miami'nin golleri 8 ve 22'nci dakikalarda Lionel Messi, 44 ile 53'üncü dakikalarda Robert Taylor'dan geldi. Inter Miami'de Christopher McVey, 84'üncü dakika kırmızı kartla cezalandırıldı. Atlanta United'da ise Thiago Almada penaltı kaçırdı.

Inter Miami'nin yeni transferlerinden Sergio Busquets maçta 72 dakika, Lionel Messi ise 78 dakika süre aldı.

Fenerbahçe yeni sezonun ilk resmi maçının perdesini Kadıköy'de açıyor! İşte muhtemel 11'lerFenerbahçe yeni sezonun ilk resmi maçının perdesini Kadıköy'de açıyor! İşte muhtemel 11'lerSpor
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı?
2 Ünlü Rock şarkıcısı Özlem Tekin kayboldu!
3 Kim Milyoner Olmak İster' damga vuran Atatürk sorusu!
4 Adana depreminden sonra sıra o fayda!
5 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kızı gündem oldu!