Luan Peres'e Brezilya'dan Talip

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanıyor.Yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan Luan Peres'e Brezilya'dan talip çıktı. İşte detaylar...

Luan Peres'e Brezilya'dan Talip
Luan Peres'e Brezilya'dan Talip
Editör: Nihat Çarboğa

Brezilya basınına göre; Brezilya ekibi Santos, Fenerbahçe'de istenmeyen adamlardan biri olarak kabul edilen tecrübeli futbolcuya talip oldu.

Oyuncuyu Santos taraftarlarının çok istediğine vurgu yapıldı.

Sözleşmesi 2025'te Bitiyor

Bu sezon 3 maça çıkan 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 270 dakika süre aldı.

Oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Luan Peres'e Brezilya'dan Talip - Resim : 1

Luan Peres Kimdir?

19 Temmuz 1994 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Portuguesa altyapısında başladı. Sırasıyla Santa Cruz, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense, Club Brugge, Santos ve Marsilya formaları giydi. Defans hattında stoper olarak görev yapan Peres zaman zaman da sol bek olarak oynuyor. Tecrübeli oyuncu, kariyerinde en çok Santos forması giydi. Çıktığı 89 maçta 5 asist kaydetti. 1.90 cm boyundaki Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.

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