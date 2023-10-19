Süper Lig Maçları Bu Hafta Oynanacak Mı? Milli Yas Sebebiyle Maçlar Ertelendi Mi?

Süper Lig maçları bu hafta oynanacak mı, iptal mi edildi, ne zaman oynanacak soruları yanıt arıyor. İsrail'in Gazze'ye haince saldırısı sonrası Türkiye Cumhuriyeti'nde 3 gün milli yas ilan edildi. Süper Lig 9'uncu hafta maçları, milli aranın ardından bu hafta devam edecekti. İşte detaylar...

Süper Lig Maçları Bu Hafta Oynanacak Mı? Milli Yas Sebebiyle Maçlar Ertelendi Mi?
Süper Lig Maçları Bu Hafta Oynanacak Mı? Milli Yas Sebebiyle Maçlar Ertelendi Mi?
Editör: Nihat Çarboğa
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İsrail'in Gazze'deki El-Baptist hastanesine saldırısı sonucu 800'den fazla kişi öldü. Türkiye'de bu hain saldırı yüzünden 3 gün boyunca milli yas olacak. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bugün, gün içinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük milli yas ilan edilecek" dedi.

3 Günlük Milli Yas İlan Edildi


İsrail'in düzenlediği saldırının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edileceği açıklandı. Gelişmeyi AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin duyurdu.

Süper Lig Maçları Bu Hafta Oynanacak Mı? Milli Yas Sebebiyle Maçlar Ertelendi Mi? - Resim : 1

Süper Lig Maçları İptal Mi Edildi?

Filistinde'ki olaylar nedeniyle ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edildi.Herkesin merak ettiği konu ise haftasonu Süper Lig maçları oynanacak mı? TFF bugün itibariyle kısa bi toplantı yapacağı söylentiler arasında. Fakat şuan maçların oynancağına yada oynanmayacağına dair herhangi bir olumlu yada olumsuz bilgi yok.

 

9. Hafta Maç Programı


21 Ekim 2023

13.30 Kayserispor – Rizespor

16.00 Gaziantep – Antalyaspor

Konyaspor – Pendikspor

19.00 Galatasaray – Beşiktaş

22 Ekim 2023

13.30 Sivasspor – Kasımpaşa

16.00 İstanbulspor – Ankaragücü

19.00 Fenerbahçe – Hatayspor

Samsunspor – Başakşehir

23 Ekim 2023

20.00 Karagümrük – Adana DS

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