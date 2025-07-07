Luka Modric bombası! Transferi resmen açıklandı

İtalyan futbolunun köklü kulüplerinden Milan, yaz transfer döneminde kadrosuna büyük bir yıldız daha eklemeye hazırlanıyor.

Kulübün yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri, düzenlediği basın toplantısında Luka Modric’in ağustos ayında takıma katılacağını açıkladı. 39 yaşındaki Hırvat yıldız için “olağanüstü bir oyuncu” ifadesini kullandı.

“ÜÇLÜ ORTA SAHADA MODRIC MERKEZDE OLACAK”

57 yaşındaki Allegri, Milan’ın zengin orta saha rotasyonuna dikkat çekerek yeni sezon planlamasını da paylaştı. Modric’in, Samuele Ricci, Ruben Loftus-Cheek, Youssouf Fofana, Warren Bondo ve Yunus Musah gibi isimlerle birlikte orta sahada görev alacağını belirten Allegri, “Harika oyuncular. Üçlü olarak oynayacağız ve onları bireysel özelliklerine göre seçeceğim.” ifadelerini kullandı.

REAL MADRİD’DE TARİHE GEÇTİ

2012 yılında Tottenham’dan Real Madrid’e transfer olan Luka Modric, İspanyol deviyle geçirdiği 12 yıl boyunca birçok büyük başarıya imza attı. Real Madrid formasıyla 6 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Modric, 5 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 4 LaLiga şampiyonluğu ve birçok ulusal kupa kazandı.

Real Madrid kariyeri boyunca 596 maça çıkan Hırvat futbolcu, 43 kez fileleri havalandırdı. Teknik kapasitesi, oyun görüşü ve liderliğiyle adını modern futbolun en önemli orta saha oyuncuları arasına yazdıran Modric, bireysel olarak da zirveye çıktı. 2018 yılında hem Ballon d’Or hem de FIFA En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazanan Modric, o yıl Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun yıllardır süregelen egemenliğini yıkmıştı.