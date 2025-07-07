Pençe-Kilit Harekatı’nda metan gazı faciası: Bakan Yaşar Güler’den açıklama geldi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yapılan arama çalışmalarında metan gazından etkilenen 12 asker şehit düştü. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehitlere ilişkin duyduğu üzüntüyü dile getirerek, görevde gösterilen cesaret ve fedakarlığın Türk ordusunun eşsiz bir örneği olduğunu belirtti.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Pençe-Kilit Harekatı’nda metan gazı faciası: Bakan Yaşar Güler’den açıklama geldi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen törenleb8 Mayıs 2022’de şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melik Bozkurt’un naaşına ulaşmak için yapılan arama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalarak hayatını kaybeden 6 askerin cenazesine veda etti.

Bakan Güler, tören sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, metan gazından etkilenen ve şehit olan asker sayısının 12’ye yükseldiğini belirtti.

Güler, "Dün Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 28 Mayıs 2022’de şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melik Bozkurt’un naaşına ulaşmak amacıyla komandolarımız mağarada arama yaptı. Bu sırada metan ve karbonmonoksit gazından etkilenen askerlerimiz derhal hastaneye sevk edildi. Mağarada kalanlar için AFAD ve Türkiye Kömür İşletmeleri Tahlisiye ekipleri ile koordineli çalışmalar sürdürülüyor" dedi.

Bakan, yaşanan olayın Türk ordusundaki silah arkadaşlığının eşsiz bir örneği olduğunu vurgulayarak, “Bu elim hadise sonucu ne yazık ki 12 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Acımız büyük, hislerimiz tarifsiz. Şehitlerimiz milletimizin özgürlük ve bağımsızlığının simgesi olarak tarihimizde özel bir yere sahip olacaklar. Başlattığımız idari tahkikatla olay en ince ayrıntısına kadar incelenecek” ifadelerini kullandı.

Güler, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır dileyerek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin aynı azim ve kararlılıkla görevine devam edeceğini belirtti.

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