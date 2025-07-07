Fenerbahçe muhabiri Nihat Mangura'nın acı günü: Ağabeyi şehit oldu

Fenerbahçe Kulübü, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura’nın, Fenerbahçe TV muhabiri Nihat Mangura’nın ağabeyi olduğunu duyurdu. Kulüp, şehide rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diledi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Fenerbahçe muhabiri Nihat Mangura'nın acı günü: Ağabeyi şehit oldu
Yayınlanma:

2022 yılında şehit olan Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını bulmak amacıyla Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama yapan 19 askerimiz metan gazından zehirlendi. Milli Savunma Bakanlığı, 12 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

NİHAT MANGURA'NIN ABİSİ ŞEHİT OLDU

Fenerbahçe Kulübü, şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın, Fenerbahçe Televizyonu muhabiri Nihat Mangura'nın ağabeyi olduğunu duyurdu.

Kulübün resmi sitesinde yayınlanan açıklamada, "Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenerek şehit olan askerlerimizin sayısının 12’ye ulaştığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi.

Aydın’da ilkokulda yangın paniği! Çıkış nedeni bilinmiyorAydın’da ilkokulda yangın paniği! Çıkış nedeni bilinmiyorGündem
İstanbul’da sosyal konut hamlesi: Kiralar 20 bin TL'yi aştı, çözüm yolda mı?İstanbul’da sosyal konut hamlesi: Kiralar 20 bin TL'yi aştı, çözüm yolda mı?Ekonomi
Teori Dergisi'nden önemli çalıştay: “Ukrayna’da Barış Mümkün mü?”Teori Dergisi'nden önemli çalıştay: “Ukrayna’da Barış Mümkün mü?”Gündem
fenerbahçe şehit metan gazı
Günün Manşetleri
Bugün görevden alınan eski Ulaştırma Bakanı Starovoyt intihar etti
MSB Bakanı Güler'den ilk açıklama
GAZETECİ HİKMET ÇETİNKAYA HAYATINI KAYBETTİ
'MÜŞTERİ LİSTESİ' BULGUSUNA RASTLANMADI
ORMAN YANGINLARINDA YENİ GELİŞME
6 AYDA 18 MİLYON ÜRÜN DENETLENDİ
METAN GAZINDAN ETKİLENEN 3 ASKER DAHA ŞEHİT OLDU
ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
METAN GAZI ZEHİRLENMESİ SONUCU 5 ASKER ŞEHİT OLDU
TARIMDA TARİHİ ZİRVE!
Çok Okunanlar
Migros duyurdu: Bir alana bir hediye! Migros duyurdu: Bir alana bir hediye!
800 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu! 800 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!
Altın yatırımcısına şok! Rakamlar düşüşte Altın yatırımcısına şok! Rakamlar düşüşte
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Metan gazı nedir, nasıl etkiler? Metan gazı nedir, nasıl etkiler?