Fenerbahçe muhabiri Nihat Mangura'nın acı günü: Ağabeyi şehit oldu

2022 yılında şehit olan Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını bulmak amacıyla Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama yapan 19 askerimiz metan gazından zehirlendi. Milli Savunma Bakanlığı, 12 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

NİHAT MANGURA'NIN ABİSİ ŞEHİT OLDU

Fenerbahçe Kulübü, şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın, Fenerbahçe Televizyonu muhabiri Nihat Mangura'nın ağabeyi olduğunu duyurdu.

Kulübün resmi sitesinde yayınlanan açıklamada, "Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenerek şehit olan askerlerimizin sayısının 12’ye ulaştığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi.