Aydın’da ilkokulda yangın paniği! Çıkış nedeni bilinmiyor

Aydın’ın İncirliova ilçesinde bir ilkokulda çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 11.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde bulunan İzzet Ayaydın Ali Sarıyörük İlkokulu’nun zemin katında meydana geldi. Dumanların yükseldiğini fark eden çevredekiler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kısa sürede müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Olay sırasında okulda bulunan öğrenciler ve personel hızlıca tahliye edildi. Herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ekipler tarafından detaylı inceleme başlatıldı.