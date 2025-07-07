İstanbul’da sosyal konut hamlesi: Kiralar 20 bin TL'yi aştı, çözüm yolda mı?

İstanbul’daki konut piyasasında talep, son yıllarda arzı katlayarak ciddi bir dengesizlik oluşturdu. Artan kiralar karşısında dar gelirli vatandaşlar konut bulmakta zorlanırken, devreye alınan sosyal konut projeleri umut veriyor. Ancak sektör temsilcileri, bu projelerin kısa vadeli krizlere çözüm olamayabileceğini belirtiyor.

Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Kiralık sosyal konut inşa edilmesi vatandaşın kira yükünü azaltmak için oldukça iyi bir hamle. Zira asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğu günümüz şartlarında İstanbul’da 20 bin TL’ye oturulabilir bir kiralık daire bulmak imkânsıza yaklaştı. Ancak bu gibi projeler orta ve uzun vadede kiralık konut piyasasını regüle etse de kısa vadede acil sorunlara çözüm olamayabilir. Bu nedenle bakanlığımızın elini çabuk tutması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İstanbul’da kiralık konut inşa edileceğini duyurmuş, ayrıca bazı sanayi tesislerinin Anadolu’ya taşınmasına destek verileceğini belirtmişti.

Özelmacıklı, bu taşınmanın İstanbul’un şehir içi yaşamını da rahatlatabileceğini söyledi. “Bu boşalan bölgeler gerekli imar değişiklikleri yapılarak rezerv konut alanları olarak kullanılabilir, ya da yeni projelere tahsis edilebilir. Bu sayede konut arzının artması ve fiyatların regülasyonu sağlanabilir. Bundan başka başta trafik olmak üzere nüfus çokluğundan kaynaklanan sorunlara da çözüm alternatifi olur. Bu da şehrin biraz da olsa rahatlamasını sağlayabilir” dedi.

KALICI BİR RAHATLAMA İÇİN MUHAKKAK YAPISAL ADIMLAR GEREKİYOR.

TÜİK’in Haziran 2025 enflasyon verilerini ve kira artış oranını da değerlendiren Özelmacıklı, şu ifadeleri kullandı: “Ocak 2025’ten bu yana enflasyon ve kira artış oranlarında düşüş eğilimi sürüyor. Tabii bu iyiye işaret. Ancak kalıcı bir rahatlama için muhakkak yapısal adımlar gerekiyor. Kiralık sosyal konut veya sanayinin Anadolu’ya dağıtılması gibi adımlar, piyasada rahatlama sağlayabilir. Bu gibi projelerin yaygınlaşması ve hızlanması da tabii önemli. Bu yıl gayrimenkul sektörü satış adedi olarak tarihinin en iyi dönemini geçiriyor. Hazır trendi yakalamışken bunu daha da hızlandıracak adımlar atmamız gerekiyor.”