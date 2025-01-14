Lyon’dan Türk kulüplerine sert mesaj: “Defolup gidin!”

Ligue 1 ekiplerinden Lyon, mali yönden zor bir dönem geçiriyor. Fransız futbolunun köklü temsilcisi, finansal kriterleri karşılayamadığı takdirde sezon sonunda Ligue 2’ye düşme riskiyle karşı karşıya kalacak. Bu durum, kulübün yıldız oyuncularını satma zorunluluğunu doğurdu.

Galatasaray ve Trabzonspor’un da aralarında bulunduğu birçok kulüp, Lyon’un yıldız isimlerine talip oldu. Galatasaray’ın Georges Mikautadze, Trabzonspor’un ise Andryelson için teklif yaptığı belirtilirken, Fransız ekibinin sahibi John Textor bu tekliflere oldukça sert tepki gösterdi.

“ÇARESİZ GÖRÜYORLAR ANCAK YANILIYORLAR”

Fanatik’in haberine göre, John Textor, Türk kulüplerinden gelen tekliflerin oyuncuların değerini yansıtmadığını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

“Bazı Türk kulüpleri, harika oyuncularımız için son derece aşağılayıcı tekliflerde bulundu. Çünkü bizi çaresiz görüyorlar. Ancak kendilerine açıkça ‘defolup gidin’ dedik.”