MAÇ BAŞLADI! Galatasaray – Liverpool maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, sahasında Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabında temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Liverpool’u ağırlıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 22.00’de başlayacak. Futbolseverler dev mücadeleyi TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek.

galatasaray maçı saat kaçta Galatasaray
