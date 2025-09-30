MAÇ BAŞLADI! Galatasaray – Liverpool maçı CANLI İZLE
UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabında temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Liverpool’u ağırlıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 22.00’de başlayacak. Futbolseverler dev mücadeleyi TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek.