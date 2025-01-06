Maç öncesi kritik karar! U19 takımı ile çıkacaklar…

Ziraat Türkiye Kupası’nda Perşembe günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kasımpaşa, müsabaka öncesinde önemli bir karar aldı. Kasımpaşa, Fenerbahçe’nin alacağı karara bakmaksızın, maçta mücadele edecek oyuncuları belirledi.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Kasımpaşa yönetimi, Fenerbahçe ile oynanacak kupa maçına, U-19 takımını sahaya sürme kararı aldı.

