MAÇ ÖZETİ 🔴 Beşiktaş – St. Patrick maçı CANLI İZLE | ⚽ UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş yayın bilgileri

BEŞİKTAŞ AVRUPA’DA TUR PEŞİNDE

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Beşiktaş, İrlanda temsilcisi St. Patrick’s Athletic ile karşılaşıyor. 7 Ağustos’ta Dublin’de oynanan ilk maçta rakibini 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu’ndaki rövanşta taraftarları önünde turu garantilemek istiyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Avrupa’daki iddiasını sürdüren Beşiktaş, bu karşılaşmada hem galibiyet hem de unutulmaz bir atmosfer hedefliyor.

MAÇ HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Beşiktaş – St. Patrick rövanş karşılaşması, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak. Mücadele HT Spor kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Ayrıca HT Spor’un resmi internet sitesi üzerinden de karşılaşma canlı izlenebilecek. Maçın hakemi ise Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Antonio Nobre olacak.

TUR İHTİMALLERİ

İlk maçta deplasmanda 4-1’lik skorla galip gelen Beşiktaş, rövanş öncesi büyük bir avantajın sahibi. Siyah-beyazlılar, her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. İki farklı mağlubiyet durumunda da play-off turuna yükselecek. Üç farklı mağlubiyette maç uzatmalara giderken, dört farklı mağlubiyette ise Beşiktaş Avrupa’ya veda edecek.

MUHTEMEL RAKİP

Beşiktaş’ın turu geçmesi halinde play-off turundaki rakibi, Astana (Kazakistan) – Lausanne (İsviçre) eşleşmesinin galibi olacak. Lausanne, ilk maçta Astana’yı 3-1 mağlup ederek avantaj sağlamıştı.



UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Beşiktaş, sahasında İrlanda ekibi St. Patrick’s ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda kalesinde iki gol gören siyah-beyazlılar, devreyi 2-1 geride kapattı.

Mücadelenin 1. dakikasında Gabriel Paulista’nın eline çarpan top sonrası VAR incelemesiyle penaltı kararı çıktı. 3. dakikada Conor Carty’nin kullandığı atışta top ağlarla buluştu ve St. Patrick’s 1-0 öne geçti.

BEŞİKTAŞ İLK YARIYI 2-1 GERİDE TAMAMLADI!

34. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde McLaughin’in vuruşu farkı ikiye çıkardı. Beşiktaş, 43. dakikada Rashica’nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Demir Ege Tıknaz’ın şutuyla farkı bire indirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında siyah-beyazlılar, tur için mutlak galibiyet arayacak.

PLAY-OFF TURUNA YAZDIRDI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's’i 3-2 mağlup etti ve play-off turuna yükseldi.



Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk dakikalarında Beşiktaş savunmada zorlandı. 3. dakikada konuk ekip penaltıdan Carty’nin golüyle öne geçti. St. Patrick's, 34. dakikada McLaughlin’in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Siyah-beyazlılarda Demir Ege Tıknaz, 43. dakikada ağları havalandırarak takımına umut verdi.



İkinci yarıda ise Beşiktaş oyuna ağırlığını koydu. 49. dakikada Abraham, Rafa Silva’nın hazırladığı pozisyonda fileleri havalandırdı ve skora denge getirdi.



Maçın 79. dakikasında sağ kanattan Svensson’un ortasında Joao Mario, çaprazdan topu ağlara göndererek takımını 3-2 öne geçirdi.



80. dakikada Muçi’nin sert şutu üst direkten dönerken, kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan galibiyetle ayrıldı.



Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar, ilk maçta deplasmanda elde ettiği 4-1’lik galibiyetin ardından rövanşta da kazanarak adını play-off turuna yazdırdı.