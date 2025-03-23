Macaristan-Türkiye maçı öncesi çirkin hareket!

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, Puskas Arena'da Macaristan'la karşı karşıya geldi. Teknik Direktör Vincenzo Montella, İstanbul'da oynanan maça göre 3 değişiklik yaptı. Montella, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü ve Barış Alper Yılmaz’ın yerine Mert Müldür, İsmail Yüksek ve Arda Güler’e görev verdi.

A Milliler, Orkun Kökçü’nün sarı kart cezası, Merih Demiral’ın ise sakatlığının geçmemesi nedeniyle kadroda yer almadı.

A Milli Futbol Takımı’nın İlk 11’i:

Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu.

Yedeklerde ise; Muhammed Şengezer, Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Emirhan Topçu, Salih Özcan, Atakan Karazor, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, İrfan Can Kahveci, Deniz Gül, Emre Mor ve Rayyan Baniya bekledi.

İtalyan kulübü Palermo’da forma giyen savunma oyuncusu Rayyan Baniya, ilk kez maç kadrosuna dahil oldu. Baniya, savunma oyuncularının sağlık durumları doğrultusunda aday kadroya dahil edilmişti.

Seremoni sırasında İstiklal Marşı okunurken, ev sahibi takımın taraftarları marşın başlangıcından sonuna kadar ıslık çaldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu zorlu deplasmanda millileri yalnız bırakmadı. Bakan Bak, karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte izledi.