Madrid'de Ancelotti Brezilya'ya gidiyor! Yerine kulüp efsanesi Xabi Alonso geliyor

Radio Marca'da yer alan habere göre; İspanyol devi, büyük ölçüde kulüpten ayrılması beklenen Ancelotti'nin yerine Bayer Leverkusen'de başarılı bir sezon geçiren Xabi Alonso'yu takımın başına getirmek istiyor.

Madrid'de Ancelotti Brezilya'ya gidiyor! Yerine kulüp efsanesi Xabi Alonso geliyor
Madrid'de Ancelotti Brezilya'ya gidiyor! Yerine kulüp efsanesi Xabi Alonso geliyor
Editör: Nihat Çarboğa
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Real Madrid, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Carlo Ancelotti'nin halefini buldu.

Madrid'de Ancelotti Brezilya'ya Gidiyor!

Madrid yönetiminin başkan Peres önderliğinde birçok aday arasından Xabi Alonso isminde karar kıldığı ve İspanyol çalıştırıcının takımda görmek istendiği belirtildi.

2022 yılının ekim ayından bu yana Leverkusen'i çalıştıran Alonso, Alman ekibinin başında 44 karşılaşmaya çıkarken 1.87 puan ortalaması yakaladı.

Madrid'de Ancelotti Brezilya'ya gidiyor! Yerine kulüp efsanesi Xabi Alonso geliyor - Resim : 1

Ancelottı Brezilya'ya

Öte yandan haberde; mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Carlo Ancelotti'nin de önümüzdeki yaz Brezilya milli takımının başına geçeceği öne sürüldü.

İtalyan teknik adam, 2021 yılından bu yana Real Madrid'i çalıştırıyor.

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# Xabi Alonso # Carlo Ancelotti # real madrid
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