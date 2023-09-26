Fransa'da Mustafa Muhammed rüzgarı

Nantes, 6 haftası geride kalan ligde 11 kez gol sevinci yaşadı. Kulübün attığı 11 golün 5'i Mustafa Muhammed'den geldi. Mısırlı futbolcu, bu rakamla takımının attığı gollerin yüzde 45'ine imza attı.

Milli Takım'dan Davet Aldı

25 yaşındaki golcü futbolcu, bu performansıyla birlikte Mısır'ın Ekim ayında oynayacağı Zambiya ve Cezayir maçlarının kadrosuna da davet edildi.

Galatasaray'dan Bonservisi Alındı

Nantes, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Mustafa Muhammed'in bonservisini yaz transfer döneminde Galatasaray'dan 5.75 milyon euro karşılığında almıştı.