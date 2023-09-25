Manchester United'da Altay sahne alıyor

Manchester United'da son zamanlarda kaleyi koruyan Onana'nın form düşüklüğü ve kötü performansı oldukça dikkat çekiyor.Teknik direktör Erik ten Hag yarın oynanacak olan Manchester United-Crystal Palace maçında Altay'a görev vermesi bekleniyor.

Manchester United'da Altay sahne alıyor
Manchester United'da Altay sahne alıyor
Editör: Nihat Çarboğa
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Manchester United, İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) 3. Tur mücadelesinde salı günü Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

Manchester United'da Altay Sahne Alıyor

İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester United'da sakatlıklarını atlatan Mason Mount ve Harry Maguire pazartesi günü takımla birlikte çalışmalara başladı.

Manchester United'da Altay sahne alıyor - Resim : 1

İki futbolcu, teknik direktör Erik ten Hag'ın şans vermesi durumunda Crystal Palace karşılaşmasında forma giyebilecek.

Manchester United'da Fenerbahçe'den transfer edilen Altay Bayındır'ın da bu karşılaşmada forma giymesinin beklendiği belirtildi.

Milli file bekçisi, süre alması durumunda ilk kez Manchester United'ın kalesini koruyacak.

Manchester United ile Crystal Palace arasındaki mücadele 26 Eylül Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak.

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# Altay Bayındır # Manchester United
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