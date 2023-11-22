Manchester United'ın Yıldızı Galatasaray'a! İstanbul'da Görüşme Var!

Galatasaray'ın hedefinde İngiliz devi Manchester United'da forma giyen Donny van de Beek var. Manchester United'da hem sakatlığı hem de formsuzluğu sebebiyle aradığı süreleri bulamayan Hollandalı futbolcu için İstanbul'da bir temas kurulacak.

Manchester United, Şampiyonlar Ligi maçı için 29 Kasım'da İstanbul'a gelecek. Bu mücadele öncesinde iki tarafın yöneticileri arasında 26 yaşındaki yıldız futbolcu için İstanbul'da pazarlık masası kurulacak.

Oynamak İstiyor

Donny van de Beek, Hollanda Milli Takımı ile büyük turnuvalarda boy göstermek için düzenli forma şansı bulacağı bir kulübe transfer olmayı hedefliyor. 26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Bonservis bedeli ise 15 milyon euro. Ancak United oyuncusunu sahaya sürmediği için bu rakamın çok daha altına satabilecekleri konuşuluyor.

Erden Timur Devrede

Aslan'ın transfer sihirbazı Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur da bu konuda tam bir uzman. Hedef düşük bedelle renklere bağlamak. Ajax altyapısından yetişen van de Beek, 2016 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı.

4 sene de Ajax'ın A takımında görev alan Hollandalı oyuncu, 2020 yılında 39 milyon euro bonservisle Manchester United'a transfer oldu. Ocak 2022'de Everton'a kiralanan van de Beek, 6 ay sonra ManU'ya geri döndü. Kariyerinde 327 maça çıkan başarılı orta saha, 69 gol ve 57 asistlik performans sergiledi.