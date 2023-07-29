Mane, Ronaldo'nun yanına gidiyor!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Sadio Mane'yi kadrosuna katmak üzere.



AL NASSR'DAN MANE'YE 37 MİLYON EURO

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Al Nassr, Bayern Münih'le Mane için yaptığı pazarlıklarda anlaşma sağladı. Suudi Arabistan temsilcisi, Mane için yaklaşık 37 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödeyecek.

MANE AL NASSR'A İMZA ATMAK ÜZERE

Mane, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Al Nassr'a imza atacak ve Ronaldo'nun yeni takım arkadaşı olacak.Senegalli yıldız, transferin resmiyet kazanması durumunda Cristiano Ronaldo'nun yeni takım arkadaşı olacak.

AL NASSR'DAN TRANSFER ŞOVU

Al Nassr, daha önce de Marcelo Brozovic, Alex Telles, Seko Fofana gibi isimleri de kadrosuna katmıştı.

SADİO MANE'NİN PERFORMANSI

31 yaşındaki Senegalli yıldız, 2022-23 sezonunda Alman devi ile 38 maça çıktı ve 12 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.

Sadio Mane'nin Bayern Münih ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.