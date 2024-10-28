Manisa'da feci kaza! Yaralılar var

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Bir yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Manisa'da feci kaza! Yaralılar var
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Üçpınar Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, S.O. idaresindeki 45 ACP 139 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.A.G'nin kullandığı 16 HAU 53 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle M.A.G'nin kullandığı otomobil, yol kenarındaki tarlaya savrularak takla attı.

Manisa'da feci kaza! Yaralılar var - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, bir yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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