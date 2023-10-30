Marsilya Taraftarından Lyon'un Takım Otobüsüne Saldırı! Lyon'un Teknik Direktörü Yaralandı

Taraftarların taşlarla camlarını kırdığı otobüste yer alan oyuncular büyük panik yaşarken Lyon Teknik Direktörü Fabio Grosso'ya isabet eden maddeler, İtalyan teknik adamın yaralanmasına sebep oldu.

Suratına gelen maddeler sebebiyle yüzünde kanamalar olduğu görülen Grosso, doktorlar tarafından tedavi altına alındı.

Maç Ertelendi

Bu gelişmeler üzerine Fransa Futbol Federasyonu, Marsilya - Lyon maçının ertelendiğini ve bu akşam oynanmayacağını açıkladı.