Marsilya Taraftarından Lyon'un Takım Otobüsüne Saldırı! Lyon'un Teknik Direktörü Yaralandı

Fransa Ligue 1'de oynanacak Marsilya - Lyon maçı öncesi skandal bir olay yaşandı.Maç öncesi Marsilya'nın stadyumu Orange Veledrome'a hareket eden Lyon'un takım otobüsü, Marsilya taraftarlar tarafından saldırıya uğradı.

Marsilya Taraftarından Lyon'un Takım Otobüsüne Saldırı! Lyon'un Teknik Direktörü Yaralandı
Marsilya Taraftarından Lyon'un Takım Otobüsüne Saldırı! Lyon'un Teknik Direktörü Yaralandı
Editör: Nihat Çarboğa

Taraftarların taşlarla camlarını kırdığı otobüste yer alan oyuncular büyük panik yaşarken Lyon Teknik Direktörü Fabio Grosso'ya isabet eden maddeler, İtalyan teknik adamın yaralanmasına sebep oldu.

Suratına gelen maddeler sebebiyle yüzünde kanamalar olduğu görülen Grosso, doktorlar tarafından tedavi altına alındı.

Marsilya Taraftarından Lyon'un Takım Otobüsüne Saldırı! Lyon'un Teknik Direktörü Yaralandı - Resim : 1

Maç Ertelendi

Bu gelişmeler üzerine Fransa Futbol Federasyonu, Marsilya - Lyon maçının ertelendiğini ve bu akşam oynanmayacağını açıkladı.

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# Olympique Marsilya # lyon
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