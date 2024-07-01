Mauro Icardi'ye astronomik teklif! Icardi, Galatasaray'dan ayrılacak mı?

2022-2023 sezonu başında kiralık olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'den Galatasaray'a transfer olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı forma altındaki ilk sezonunda Türkiye'ye damga vurmuş ve Galatasaray ile şampiyonluk kazanmıştı.

Başarılı geçen ilk sezonunun ardından taraftarların sevgilisi haline gelen Arjantinli dünyaca ünlü golcünün bonservisi 10 milyon euro karşılığında alınmış ve Icardi, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Geride bıraktığımız sezonda da yaşadığı sakatlıklara rağmen oldukça başarılı bir performans ortaya koyan Mauro Icardi, Galatasaray'ın üst üste 2. kez şampiyon olmasına büyük katkı vermişti.

Galatasaray'da forma giydiği 2 sezonda toplam 73 maça çıkan Mauro Icardi, bu maçlarda 55 gol atarken 19 da asist yaptı.

Şimdiden Galatasaray tarihine adını yazdıran Mauro Icardi'nin takımdaki geleceği merak ediliyor. Yönetimde kendisine yakın olan Erden Timur'un görevden ayrılmasının ardından golcü futbolcunun da takımdaki kalıp kalmayacağı tartışılmaya başlanmıştı.

Yaz transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Icardi'nin adı da transfer dedikodularına karışmaya başladı. Galatasaray yönetimi ve Okan Buruk'un takımda kesin bir şekilde tutmak istediği Mauro Icardi'ye çeşitli transfer tekliflerinin geldiği iddia ediliyor.

Mauro Icardi ile ilgili son transfer iddiası İtalya'dan ortaya atıldı. Tuttomercatoweb.com'un haberine göre geçen sezon MLS'ten gelen yıllık 20-25 milyon, Suudi Arabistan'dan 30 milyon euroluk maaş tekliflerinin elinin tersiyle iterek Galatasaray’da kalan golcü futbolcuya bu kez Suudi Arabistan'dan talip çıktı.

Suudi Arabistan Pro Ligi'ne yeni yükselen Suudi ekibi Al Qadsiah'ın, Icardi’ye, senelik 20 milyon euro ve 5 milyon euro'su bonus olmak üzere 2 yıl için 50 milyon euro'luk teklif yaptığı iddia edildi.

Her seferinde Galatasaray'da olmaktan ve İstanbul'da yaşamaktan mutlu olduğu belirtilen Mauro Icardi'nin söz konusu teklife ne yanıt vereceği ise merakla bekleniyor.

Haberde, Mauro Icardi'nin Suudi Arabistan gelen astronomik teklifi düşündüğü kaydedildi. İcardi'nin teklifi kabul etmesi halinde Al Qadsiah yöneticilerinin Galatasaraylı yetkililerle bonservis için görüşmeye başlayacağı da haberin detaylarında yer aldı.