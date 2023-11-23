Mauro Icardi'ye Real Madrid Kancası! Real Madrid Forvet Hattını Doldurmak İstiyor

Real Madrid, Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanan ve sahalardan uzun süre uzak kalması beklenen Vinicius'un yerini doldurmak için çalışmalara başladı.

Mauro Icardi'ye Real Madrid Kancası!

Tuttomercatoweb'in haberine göre Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Real Madrid'in Arjantinli golcü için 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Kiralık olarak oynadığı bir sezonun ardından bu yaz PSG'den 10 milyon euro karşılığında Icardi'nin bonservisini alan sarı-kırmızılılarda deneyimli forvet 46 resmi maçta forma giyerken 38 gol, 11 asistlik harika bir performansa imza attı.