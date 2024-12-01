Max Verstappen Katar Grand Prix’sini kazandı
Max Verstappen, Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda Katar Grand Prix’sini kazanarak sezonun 9. zaferini elde etti. Ferrari’den Charles Leclerc ikinci, McLaren’dan Oscar Piastri ise üçüncü oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 23. yarışı, Katar’daki Uluslararası Lusail Pisti’nde gerçekleştirildi. 57 tur üzerinden yapılan yarışta, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, 1 saat 31 dakika 05.323 saniyelik derecesiyle liderlik koltuğuna oturdu. Geçen hafta Las Vegas’ta şampiyonluğunu ilan eden Verstappen, Katar’da da zaferine imza atarak, sezonun 9. galibiyetini ve kariyerindeki 62. zaferini elde etti.
LECLERC VE PIASTRI PODYUMDA
Verstappen’in ardında, Ferrari’den Charles Leclerc ikinci sırada yer aldı. Leclerc, Verstappen’in 6.031 saniye gerisinde kalırken, McLaren’dan Oscar Piastri de 6.819 saniye farkla yarışı üçüncü sırada tamamladı.
Formula 1’de sezonun son yarışı, 8 Aralık’ta Abu Dabi Grand Prix’si ile sona erecek.
Katar Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar:
1. Max Verstappen (Hollanda): 429
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 349
3. Charles Leclerc (Monako): 341
4. Oscar Piastri (Avustralya): 291
5. Carlos Sainz (İspanya): 272
Takımlar:
1. McLaren: 640
2. Ferrari: 619
3. Red Bull: 581
4. Mercedes: 446
5. Aston Martin: 92
Kaynak: Anadolu Ajansı