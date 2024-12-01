Max Verstappen Katar Grand Prix’sini kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 23. yarışı, Katar’daki Uluslararası Lusail Pisti’nde gerçekleştirildi. 57 tur üzerinden yapılan yarışta, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, 1 saat 31 dakika 05.323 saniyelik derecesiyle liderlik koltuğuna oturdu. Geçen hafta Las Vegas’ta şampiyonluğunu ilan eden Verstappen, Katar’da da zaferine imza atarak, sezonun 9. galibiyetini ve kariyerindeki 62. zaferini elde etti.

LECLERC VE PIASTRI PODYUMDA

Verstappen’in ardında, Ferrari’den Charles Leclerc ikinci sırada yer aldı. Leclerc, Verstappen’in 6.031 saniye gerisinde kalırken, McLaren’dan Oscar Piastri de 6.819 saniye farkla yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Formula 1’de sezonun son yarışı, 8 Aralık’ta Abu Dabi Grand Prix’si ile sona erecek.

Katar Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar:

1. Max Verstappen (Hollanda): 429

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 349

3. Charles Leclerc (Monako): 341

4. Oscar Piastri (Avustralya): 291

5. Carlos Sainz (İspanya): 272

Takımlar:

1. McLaren: 640

2. Ferrari: 619

3. Red Bull: 581

4. Mercedes: 446

5. Aston Martin: 92