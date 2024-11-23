Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Konsey Başkanlığına seçildi
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Konsey Başkanı olarak seçildi. Üstündağ, 2024-2028 yılları arasında bu önemli görevi yürüterek dünya voleyboluna liderlik edecek.
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Üstündağ, 2024-2028 yılları arasında bu önemli görevi yürüterek dünya voleyboluna liderlik edecek.
Mehmet Akif Üstündağ’ın yanı sıra FIVB kurullarında görev alacak temsilciler de belirlendi. Bu temsilcilerin dünya voleyboluna katkı sunması ve çeşitli alanlarda önemli çalışmalar gerçekleştirmesi bekleniyor.
Üstündağ’ın yanı sıra FIVB kurullarında yer alacak temsilciler şu şekilde:
Nilüfer Başak Shimonsky: Voleybol Konseyi Uzmanı
Orkun Özel: Finans Komisyonu Üyesi
Çiğdem Dilek: Hukuk Komisyonu Üyesi
Prof. Dr. Yusuf Erdem: Sağlık Komisyonu Üyesi
Oğuz Değirmenci: Kitlesel Katılım ve Kar Voleybolu Komisyonu Üyesi