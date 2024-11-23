Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Konsey Başkanlığına seçildi

Üstündağ, 2024-2028 yılları arasında bu önemli görevi yürüterek dünya voleyboluna liderlik edecek.

Mehmet Akif Üstündağ’ın yanı sıra FIVB kurullarında görev alacak temsilciler de belirlendi. Bu temsilcilerin dünya voleyboluna katkı sunması ve çeşitli alanlarda önemli çalışmalar gerçekleştirmesi bekleniyor.

Üstündağ’ın yanı sıra FIVB kurullarında yer alacak temsilciler şu şekilde:

Nilüfer Başak Shimonsky: Voleybol Konseyi Uzmanı

Orkun Özel: Finans Komisyonu Üyesi

Çiğdem Dilek: Hukuk Komisyonu Üyesi

Prof. Dr. Yusuf Erdem: Sağlık Komisyonu Üyesi

Oğuz Değirmenci: Kitlesel Katılım ve Kar Voleybolu Komisyonu Üyesi